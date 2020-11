Esteve perto, muito perto o apuramento da Bélgica para a «final four» da Liga das Nações este domingo, mas a Dinamarca não quis deixar créditos por mãos alheias e venceu a Islândia na compensação, arrastando decisões para o duelo entre belgas e nórdicos na última jornada do grupo A2.

Com o benfiquista Jan Vertonghen a titular – jogou todo o encontro na defensiva – a Bélgica resolveu o triunfo na primeira parte, apesar da boa reação dos ingleses, que venderam cara a derrota. Tielemans, num remate frontal, fez o 1-0 (10m). Depois, um livre superiormente marcado por Mertens ditou o 2-0 final (24m).

No outro jogo, a Dinamarca bateu a Islândia por 2-1 e manteve a distância de dois pontos para a liderança belga. Eriksen bisou com dois penáltis (12m e 90+2m), contra o golo de Kjartansson (85m), no penúltimo jogo de Erik Hamrén ao comando dos islandeses, que já tinham descido à Liga B e continuam sem pontuar.

No grupo A1, a Polónia partiu para a quinta jornada na liderança, mas caiu para o terceiro lugar. Depois do triunfo da Holanda ante a Bósnia, a Itália bateu os polacos por 2-0 e posicionou-se na liderança para ficar mais perto da «final four». Jorginho fez o 1-0 de penálti (30m) e Berardi, já com a Polónia reduzida a dez por expulsão de Goralski (77m), fez o 2-0 final aos 84 minutos. Na última ronda há um Bósnia-Itália e um Polónia-Holanda, numa luta a três pela qualificação.

Para a final four já se tinha apurado a França, depois do triunfo de sábado em Portugal, no grupo A3. Do grupo A4 vai sair outro dos apurados: Alemanha ou Espanha.

CLASSIFICAÇÕES – LIGA A (ao fim da 5.ª jornada):

GRUPO A1:

1.º: Itália, 9 pontos

2.º: Holanda, 8

3.º: Polónia, 7

4.º: Bósnia, 2

GRUPO A2:

1.º: Bélgica, 12 pontos

2.º: Dinamarca, 10

3.º: Inglaterra, 7

4.º: Islândia, 0