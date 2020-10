O selecionador da Suécia defendeu que a ausência de Cristiano Ronaldo do encontro do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações de futebol, diante de Portugal, «não vai alterar em nada» a estratégia da sua equipa.

«Sabemos que vamos defrontar uma das melhores equipas do mundo, com ou sem Ronaldo. Sabemos disso e não vai alterar nada para nós», começou por dizer Janne Andersson, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da quarta jornada.

Contudo, o técnico, de 58 anos, não esquece a exibição do avançado da Juventus em Estocolmo, onde, em setembro último, apontou os dois golos de Portugal na vitória por 2-0.

«No jogo em Estocolmo foi mais ou menos o Ronaldo sozinho que conseguiu fazer o resultado. Desse ponto de vista, pode ser positivo [para nós]. Mas [Portugal] tem boas soluções para o lugar dele», observou.

Os suecos, últimos classificados do Grupo 3, procuram no Estádio José Alvalade, somar os primeiros pontos e, para que tal aconteça, «têm de atingir um bom nível e ter coragem para atacar», segundo o treinador.

Também o avançado Marcus Berg, do Krasnodar, marcou presença na conferência, para reforçar as palavras do seu selecionador, defendendo igualmente que «existem outros jogadores de grande qualidade para ocupar o lugar» de Ronaldo.

«Não é positivo quando isto acontece, seja com quem for. Espero que não haja mais ninguém infetado. Esperamos fazer um bom jogo, estamos cientes das qualidades de Portugal e haverá outros jogadores de grande qualidade para o seu lugar. É algo que acontece frequentemente nos dias de hoje», analisou.

O Portugal-Suécia, da quarta jornada, está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanović.