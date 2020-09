Declarações do futebolista da seleção portuguesa, João Cancelo, à SportTV, após a vitória ante a Croácia, por 4-1, no Estádio do Dragão, em jogo da primeira jornada do grupo A4 da Liga das Nações:

«Em termos coletivos, fizemos um bom jogo, temos jogadores de grande qualidade, fizemos um jogo compacto, junto, defendemos e atacámos bem. Merecemos esta vitória.»

«Alguns vieram de férias, treinámos por nós próprios, saí da Champions dia 15, estive duas semanas parado, treinei sozinho e sinto-me bem, como penso que os colegas se sentiram e isso viu-se em campo.»

[Sobre o golo, o 1-0:] «Claro que fico sempre contente quando jogo bem, mas fico ainda mais contente com a vitória da equipa. Os três pontos são importantes, num grupo forte como o nosso. Na Suécia é importante ganhar, mas neste dois dias vamos repousar, ver os erros que tivemos neste jogo e melhorar no próximo para conseguirmos outra vitória.»