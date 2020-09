Adversária de Portugal no grupo 3 da Liga A, a França derrotou a Croácia por 4-2, no Stade de France.



Numa reedição da final do Mundial 2018, os croatas começaram a vencer graças a um golo sensacional de Lovren. O defesa do Zenit «limpou» um adversário do caminho com a receção e atirou de pé esquerdo para o fundo da baliza de Lloris (17m).



Os campeões mundiais igualaram por Griezmann numa bela jogada coletiva (43m). Volvidos três minutos, o conjunto de Deschamps viu o remate de Martial bater no poste e desviar nas costas de Livakovic antes de entrar.



A bela jogada da França que deu o 1-1:





A Croácia, no entanto, não se acomodou ao resultado e voltou a igualar a partida numa bela jogada individual de Brekalo que ultrapassou Mendy e Lucas Hernández em plena área ante do remate certeiro.



A França arrancou em definitivo para a vitória ao minuto 63. Upamecano surgiu solto na área e desviou para o fundo da baliza croata o pontapé de canto cobrado por Griezmann. O resultado final foi fixado por Giroud de grande penalidade (77m).



Nota ainda para a estreia de Eduardo Camavinga, médio lançado aos 59 minutos para o lugar de Kanté. O jogador do Rennes tornou-se no mais jovem de sempre a jogar na seleção principal gaulesa desde 1945.