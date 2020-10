A Noruega goleou a Roménia por 4-0, numa partida do grupo 1 da Liga B, da Liga das Nações.



A figura da partida foi o prodígio do Borussia Dortmund: Erling Braut Haaland. O avançado norueguês precisou de 13 minutos para abrir o marcador. Haaland fugiu na esquerda, Odegaard fez-lhe um passe delicioso para a conclusão simples na cara de Tatarusanu.



O 2-0 foi apontado pelo outro bombardeiro norueguês. Sorloth surgiu solto ao segundo poste e limitou-se a encostar para a baliza deserta o passe de Meling (39m).



Na segunda metade continuou o «show» individual de Haaland. O atacante chegou ao bis num golo simples em plena pequena área após nova assistência de Odegaard (64m) e chegou ao hat-trick num míssil de pé esquerdo de fora da área. Haaland tem seis golos em seis presenças pela seleção principal norueguesa.



A Noruega assumiu a liderança isolada do grupo com seis pontos, mais dois que a Roménia. Áustria e Irlanda do Norte apenas jogam às 19h45.

O terceiro golo de Haaland: