Kevin De Bruyne não ficou satisfeito com os seus companheiros de equipa da Bélgica após a derrota na Liga das Nações contra a França, na última segunda-feira. O médio do Manchester City diz que viu coisas «inaceitáveis» na derrota por 2-0.

Kolo Muani deu a liderança aos Bleus aos 29 minutos e Ousmane Dembele aumentou a vantagem após o intervalo. A França fez 25 remates à baliza, contra oito da Bélgica, e a equipa de De Bruyne fez apenas quatro remates à baliza.

O capitão, que agora já não conta com outros elementos da 'geração de ouro' na equipa como Carrasco, Witsel, Vertonghen ou Cortouis, expressou a sua insatisfação à televisão belga VTM.

«Não posso repetir o que disse aos meus colegas nos meios de comunicação social, mas temos de melhorar em todos os aspetos. Se o nível que queremos atingir é o melhor, mas já não somos suficientemente bons para chegar a esse nível, então temos de dar tudo», avisou.

«Se nem isso fizermos, está tudo acabado», continuou. De Bruyne fez parte da equipa belga que chegou às meias-finais do Campeonato do Mundo de 2018 na Rússia.

«Posso aceitar que não somos tão bons como em 2018, eu fui o primeiro a ver isso, mas vi outras coisas que são inaceitáveis. Não vou dizer o quê. Somos demasiados na defesa, se ficarmos com seis atrás, não há ligação. É o que é. Não se trata de transição, mas de pessoas que não cumprem as suas tarefas», afirmou o médio do City.

O resultado deixa a Bélgica em terceiro lugar no Grupo 2 da Liga A, empatada em pontos com a França, mas três atrás da Itália. O selecionador belga Domenico Tedesco defendeu De Bruyne, dizendo que a sua reação reflete a sua mentalidade vencedora. E acrescentou: «Ele é o nosso capitão e tem uma enorme mentalidade vencedora, por isso também pode reagir emocionalmente», disse.