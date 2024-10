Aproxima-se a próxima pausa para compromissos de seleções. Roberto Martínez vai anunciar os seus convocados na sexta-feira, mas algumas seleções já se anteciparam ao selecionador nacional.

Entre elas estão o Luxemburgo ou a Suíça, que já divulgaram a sua lista. Entre os eleitos, estão dois jogadores do Benfica - Leandro Barreiro defenderá as cores do Luxemburgo, bem como o jogador dos sub-23 Tomás Cruz. Zeki Amdouni jogará pela Suíça.

São, de resto, presenças assíduas nas respetivas seleções - Barreiro soma 58 internacionalizações e Amdouni 21.

O Luxemburgo tem dois desafios para o Grupo C3 da Liga das Nações. Primeiro, contra a Bulgária, a 12 de outubro, às 17 horas, em Plovdiv (Bulgária), e frente à Bielorrússia, a 15 de outubro, às 19h45, em Zalaegerszeg (Hungria), referentes às 3.ª e 4.ª jornadas da prova.

Já a Suíça defronta a Sérvia, a 12 de outubro, às 19h45, em Leskovac (Sérvia), e a Dinamarca a 15 de outubro, às 19h45, em St. Gallen (Suíça), a contar para as 3.ª e 4.ª jornadas do Grupo A4 da Liga das Nações.