A Turquia sofreu na visita à Islândia, mas acabou em festa, com uma assistência e um golo do benfiquista Aktürkoglu a fechar o jogo que permitiram aos visitantes vencer por 4-2 e, desta forma, seguir isolados na corrida à promoção à elite da Liga das Nações.

Aktürkoglu foi titular ao lado de Kökçü na visita a Reiquiavique, mas foi a Islândia a primeira a sorrir, logo aos 3 minutos, com o primeiro golo da noite, mais uma vez, com a assinatura de Óskarsson que meteu o «turbo», correu meio-campo, invadiu a área e fuzilou a baliza de Çakir.

A Turquia chegou ao intervalo a perder e, com o País de Gales a vencer o Montenegro (1-0), em casa, ficava com a liderança do Grupo B4 ameaçada. Os turcos voltaram para o segundo tempo de dentes cerrados e tiveram uma oportunidade soberana para empatar, logo aos 54 minutos, quando um remate de Arda Güler foi intercetado pelo braço de Ingason. Um penálti confirmado pelo VAR, mas desperdiçado por Hakan Çalhanoglu.

A Turquia não baixou os braços, pelo contrário, redobrou esforços e acabou mesmo por empatar o jogo, aos 62 minutos, por Kahveci. Mais três minutos e novo penálti para a Turquia, agora a punir uma falta de Gudjohnsen. Desta vez, Çalhanoglu não desperdiçou e a Turquia virou mesmo o resultado para 2-1.

Já depois da dança dos bancos, com várias alterações nas duas seleções, a Islândia voltou a empatar o jogo, aos 83 minutos, desta vez com um golo de Andri Gudjohnsen.

Foi então que Aktürkoglu deixou definitivamente a sua marca no jogo. Primeiro com uma entrada em carrinho que permitiu roubar a bola ao guarda-redes islandês e, em simultâneo, assistir Arda Güler que fez o 3-2.

Já em tempo de compensação, aos 90+5, Aktürkoglu marcou mesmo o golo da noite, de fora da área, com um chapéu bem-medido ao guarda-redes da Islândia, fixando o resultado final em 4-2.

Com esta vitória, a Turquia continua a liderar o Grupo B4, agora com 10 pontos, à frente do País de Gales (8 pontos), Islândia (4) e Montenegro (0).

Entretanto, a Chéquia defendeu a liderança do Grupo B1, com um empate diante da Ucrânia (1-1), num jogo realizado em Wroklov, na Polónia, casa emprestada aos ucranianos. Os checos marcaram primeiro, por Cerv, aos 18 minutos, e ainda viram um segundo golo anulado pelo VAR mesmo em cima do intervalo, antes da Ucrânia empatar, já na segunda parte, aos 53 minutos, numa grande penalidade convertida Dovbyk.

No outro jogo deste grupo, a Albânia foi à Geórgia vencer com um golo solitário de Asllani (48m) e, desta forma, continua na luta pela promoção à Liga A.

Com estes resultados, a Chéquia segue no topo da classificação do Grupo B1, com 7 pontos, à frente da Geórgia e Albânia, ambos com 6, e da Ucrânia, com apenas 4.