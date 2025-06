Os festejos da vitória do PSG na final da Liga dos Campeões deixaram o relvado do Arena de Munique parcialmente impraticável.

Após o jogo, largas centenas de adeptos do emblema parisiense invadiram o terreno de jogo junto a uma das áreas e quiseram levar para casa souvenirs de uma noite histórica.

Além cortarem as redes de uma das balizas, arrancaram pedaços do relvado. Nada de muito grave se este fosse o último jogo da época no recinto germânico, mas o próximo é já na quarta-feira: o Alemanha-Portugal para as meias-finais da Liga das Nações.

Avizinham-se dias de muito trabalho para os jardineiros da Arena de Munique.