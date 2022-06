Escandâlo!

Depois da derrota em Budapeste, a Inglaterra voltou a ser derrotada frente à Hungria, mas desta vez em casa e por números bem mais expressivos. A equipa de Southgate está fora da Liga das Nações.

No Molineux, em Wolverhampton, a seleção húngara deixou os ingleses em choque com um triunfo por 4-0, à boleia de uma eficácia notável.

Logo aos 16 minutos, Roland Sallai deu vantagem aos magiares e deixou os homens de Gareth Southgate em maus lençóis.

Na segunda parte, desenhou-se o escândalo.

A 20 minutos dos 90, Sallai bisou, assistido por Martin Adam, ele que dez minutos volvidos fez o passe para o 3-0 final de Zsolt Nagy.

Pouco depois, a noite inglesa ainda ficou pior, quando John Stones foi expulso por duplo amarelo. E foi já com um a mais que os húngaros chegaram à goleada, com um golo de Daniel Gazdag, a um minuto dos 90.

Na Alemanha também houve vitória «gorda»

Na Alemanha, a seleção local arrasou a Itália, com uma vitória «gorda» por 5-2, em jogo da quarta jornada do grupo A3 da Liga das Nações.

Os germânicos somaram três empates nos três primeiros jogos, o primeiro dos quais precisamente ante os italianos, mas esta noite estrearam-se a vencer, e em grande estilo.

Em Monchengladbach, Joshua Kimmich abriu o marcador logo aos dez minutos, assistido por David Raum. Em cima do intervalo, um penálti convertido por Gundogan levou o resultado para a segunda parte fixado nos 2-0.

No início da etapa complementar, Thomas Muller fez o 3-0, e depois, no espaço de dois minutos, a Mannschaft chegou à «manita». E os protagonistas foram os mesmos. Gnabry assistiu Werner em ambas as ocasiões, aos 68 e 69 minutos.

A 12 minutos do fim, Wilfried Gnonto, jovem de 18 anos, reduziu para 5-1, e Alessandro Bastoni fez o 5-2 final nos descontos.

Feitas as contas, a Hungria lidera o grupo, com sete pontos, mais um do que a Alemanha e dois do que a Itália. A Inglaterra, com dois pontos, está matematicamente fora da final four.