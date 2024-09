A Espanha goleou este domingo a Suíça, por 4-1, em jogo da segunda jornada do grupo 4 da divisão A da Liga das Nações.

Em Geneva, a campeã da Europa entrou com tudo e aos 13 minutos já vencia por 2-0: aos quatro minutos, Lamine Yamal «bailou» na área e serviu Joselu para o 1-0. Menos de dez minutos depois, foi Fabián Ruiz a marcar, servido por Nico Williams.

A roja tinha a partida encaminhada, mas Le Normand foi expulso aos 20 minutos e permitiu que a Suíça reentrasse no encontro. E mais dentro ficaram os helvéticos quando o benfiquista Zeki Amdouni reduziu para 2-1 em cima do intervalo.

No entanto, a Espanha aguentou a vantagem e nos últimos minutos chegou mesmo à goleada, com golos de Fabián Ruiz (77m), o bis do médio, e Ferran Torres (80m).

Com este resultado, a Espanha está no segundo lugar do grupo, a dois pontos da Dinamarca, ao passo que a Suíça está em último, com menos um ponto do que a Sérvia.