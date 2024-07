Portugal e Bósnia empataram, a zeros, na penúltima partida do Grupo 3 da Liga B da Liga das Nações.

Na tarde desta sexta-feira, em Zenica, e sob mais de 30ºC, Francisco Neto apostou em Inês Pereira, Ana Borges, Carole Costa, Diana Gomes, Jéssica Silva, Andreia Jacinto, Dolores Silva, Joana Marchão, Diana Silva, Carolina Mendes e Telma Encarnação.

Ainda que Kika Nazareth tenha sido anunciada como titular, uma lesão no aquecimento afastou a prodigiosa jovem do encontro.

Numa partida de sentido único, a clarividência ofensiva das portuguesas escasseou, o que permitiu às anfitriãs delinearem contra-ataques e ambicionarem mais do que um ponto.

Na procura do quinto triunfo nesta fase, o selecionador nacional apostou em Andreia Norton, Fátima Pinto, Ana Dias e Ana Capeta, em detrimento de Carolina Mendes, Dolores Silva, Telma Encarnação e Diana Silva.

Assim, Portugal encaixa o primeiro empate na fase de grupos, acumulando 13 pontos. Em todo o caso, a Seleção Nacional assegura o regresso à Liga A.

No segundo lugar permanece a Bósnia, com sete pontos, em igualdade com Malta.

Na próxima terça-feira, em Leiria, Portugal recebe Malta, num encontro agendado para as 18h.

Além de subir ao principal patamar da Liga das Nações, as comandadas de Francisco Neto já asseguraram a presença no play-off de acesso ao Euro 2025, que será disputado no próximo verão, na Suíça.