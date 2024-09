Com Trubin na baliza, a Ucrânia entrou este sábado com o pé esquerdo na Liga das Nações, ao perder por 2-1 na receção à Albânia.

O guarda-redes do Benfica foi titular e viu a sua seleção adiantar-se no marcador aos 49 minutos, por intermédio de Yukhym.

No entanto, a formação visitante deu a volta ao marcador em 12 minutos: Ardian Ismajli fez o 1-1 aos 54 minutos e Jasir Asani completou a reviravolta aos 66 minutos.

Com este resultado, a Albânia iguala a Geórgia na liderança do grupo 1 da divisão B da Liga das Nações, com três pontos. A Ucrânia, tal como a Chéquia, não tem qualquer ponto.