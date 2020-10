A Inglaterra venceu este domingo a Bélgica, por 2-1, em jogo da terceira jornada do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações.

Em Wembley, foi a seleção belga – que não contou com o benfiquista Vertonghen, a contas com uma fratura facial – a marcar primeiro: aos 16 minutos, Lukaku converteu o penálti que ele próprio tinha conquistado, travado em falta por Eric Dier, atual defesa do Tottenham e antigo jogador do Sporting.

O golo de Lukaku:

A seis minutos do intervalo, Rashford respondeu da mesma moeda, de penálti, e levou tudo empatado para o intervalo.

O golo de Rashford:

No segundo tempo, Mason Mount deu a vitória à formação dos «Três Leões», com alguma sorte à mistura: o médio do Chelsea rematou em arco para o poste mais distante da baliza belga, a bola sofreu um desvio num adversário e acabou por trair Mignolet.

O golo de Mount:

Com este resultado, a Inglaterra assume o primeiro lugar do grupo, com sete pontos, mais um do que a Bélgica. Dinamarca, com um, e Islândia, com zero, ocupam os restantes lugares.