Foi uma noite de sonho aquela que viveu Ansu Fati, jovem de 17 anos do Barcelona.

O jogador dos culés foi a figura maior da vitória da Espanha frente à Ucrânia, por 4-0, em jogo da Liga das Nações, naquela que foi apenas a segunda internacionalização pela la roja.

Logo no segundo minuto de jogo, Ansu Fati protagonizou uma arrancada espetacular e ganhou um penálti, que Sergio Ramos tratou de conveter.

O lance genial de Fati:

Em cima da meia-hora de jogo, Sergio Ramos bisou, a passe de Dani Olmo, antes de Fati brilhar novamente, aos 32 minutos: o extremo fletiu para dentro e, ainda fora de área, rematou colocadíssimo para o fundo das redes adversários, num belo golo. Com 17 anos e 311 dias, Ansu Fati tornou-se no mais jovem de sempre a marcar um golo pela seleção espanhola, batendo o recorde de Errazquin, que em 1925 faturou com 18 anos.

O golo de Ansu Fati:

Na segunda parte, a seis minutos dos 90, Ferran Torres, reforço do Manchester City, fez o 4-0 final para a formação orientada por Luis Enrique.

Em Basileia, a Suíça, com Seferovic a titular, empatou frente à Alemanha, a uma bola.

Ilkay Gundogan deu vantagem aos germânicos aos 14 minutos, após passe de Ginter, mas na segunda parte, aos 58m, os suíços chegaram à igualdade através de um golo Widmer, com assistência de Embolo.

O benfiquista Seferovic, como já foi referido, foi titular e cumpriu os 90 minutos.

Com estes resultados, a Espanha é a líder do grupo 4 da divisão A da Liga das Nações, com quatro pontos. A Ucrânica tem três, a Alemanha dois e a Suíça um.