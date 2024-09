Kerem Aktürkoglu ainda não se estreou pelo Benfica, mas já faz crescer água na boca aos benfiquistas, e de que maneira.

Esta segunda-feira, o extremo de 25 anos foi decisivo na vitória da Turquia na receção à Islândia, por 3-1, num jogo a contar para a segunda jornada do grupo 4 da divisão B da Liga das Nações.

Titular – Kökcü, também ele jogador do Benfica, começou no banco –, Aktürkoglu abriu o marcador logo aos dois minutos, com um remate colocado dentro da área.

Victor Palsson fez o empate a poucos minutos do intervalo, mas no início da segunda parte, já com Kökcü, Aktürkoglu bisou com um grande golo e repôs a vantagem turca.

O reforço do Benfica viria a marcar logo a seguir, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Mas Aktürkoglu não desistiu: aos 88 minutos, servido por Arda Güler, chegou ao hat-trick e fez o resultado final.

No outro encontro deste grupo, o País de Gales triunfo na deslocação ao terreno de Montenegro, também por 2-1.

Kieffer Moore, logo no primeiro minuto, e Harry Wilson, aos três minutos, deram uma vantagem madrugadora aos galeses. Driton Camaj reduziu para a formação da casa, aos 73 minutos.

Com estes resultados, a Turquia lidera o grupo, com os mesmos quatro pontos de País de Gales. A Islândia tem três pontos, enquanto Montenegro ainda não pontuou.