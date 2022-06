O selecionador espanhol, Luis Enrique, tem as expetativas em alta para o duelo ibérico desta quinta-feira, a contar para o grupo 2 da Liga das Nações.

«Sermos vizinhos implica sempre rivalidade, mas acho que é positivo e ainda mais tendo em conta os projetos futuros que temos em conjunto, como a vontade de organizar o Mundial. Os jogos [entre as duas seleções] foram limpos e estou certo de que será um grande espetáculo», disse o técnico em conferência de imprensa.

Enrique demosntrou «apreço» pelos elogios de Fernando Santos à seleção espanhola e enalteceu os jogadores portugueses, ainda que tenha destacado a organização como o ponto forte da equipa das Quinas.

«Conhecemo-nos bem, estão muito bem organizados. Basta ver quanto custam os seus jogadores e, ainda por cima, conquistaram títulos importantes recentemente. Isso motiva-nos. Nos dois jogos anteriores, qualquer seleção podia ter perdido ou vencido», apontou.

O Espanha-Portugal, primeiro de quatro jogos da seleção nacional no início de junho, tem pontapé de saída marcado para as 19h45 e poderá acompanhar todas as incidência desta partida ao minuto no Maisfutebol.