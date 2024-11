Este domingo, com Leandro Barreiro a titular, o Luxemburgo empatou na receção à Irlanda do Norte (2-2), na última jornada do grupo C3 da Liga das Nações.

Depois de estarem a perder por 2-0, com golos de Price (19m) e Bradley (50m), a seleção de Leandro Barreiro conseguiu reagir na segunda parte e garantir o empate, já sem o médio das águias em campo.

Korac (72m) e Gerson Rodrigues (75m) marcaram os golos do Luxemburgo. A Irlanda do Norte passou em primeiro lugar do grupo, com 11 pontos, e subiu à Liga B.

Com este resultado, o Luxemburgo terminou em quarto lugar do grupo, com três pontos.

Apesar de estar em último lugar, a seleção luxemburguesa ainda tem a possibilidade de ir ao play-off de manutenção da Liga C, isto se ficar entre os dois melhores quartos lugares. Neste momento, o Luxemburgo é o segundo melhor e espera o resultado do Azerbaijão, que vai a casa da Suécia de Viktor Gyökeres e tem um ponto.

No outro jogo do grupo, a Bulgária garantiu o segundo lugar, depois de empatar na receção à Bielorrússia.

Relativamente ao grupo C2, a Roménia venceu o Chipre, por 4-1, num jogo em que já tinha a liderança garantida.

Birligea (2m), Marin (42m e 80m) e Coman (83m) marcaram os golos dos romenos. Pittas reduziu aos 52m.

O Kosovo, reduzido a 10 unidades, triunfou na receção à Lituânia. Muharrem Jashari marcou o único golo da partida, logo aos cinco minutos, e ao cair do pano da primeira parte recebeu um cartão vermelho direto.

Com este resultado, o Kosovo ficou em segundo lugar, com 12 pontos, e vai disputar o play-off de subida à Liga B. A Lituânia desce à Liga D, com zero pontos.