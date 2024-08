Leandro Barreiro foi convocado pela seleção do Luxemburgo para os jogos da Liga das Nações contra a Irlanda do Norte e a Bielorrússia.



O médio do Benfica faz parte das escolhas do selecionador Luc Holtz para o arranque da participação dos luxembergueses no grupo C3 da competição.



O Luxemburgo joga dia 5 de setembro, em Belfast, contra a Irlanda do Norte e recebe, três dias depois, a Bielorrússia.



Recrutado ao Mainz para esta temporada, Barreiro, de 24 anos, foi utilizado por Roger Schmidt em três jogos.