O árbitro italiano Maurizio Mariani vai dirigir o Portugal-Escócia, jogo da 2.ª jornada do grupo A1 da Liga das Nações, anunciou a UEFA.

Maurizio Mariani, de 42 anos, vai ser auxiliado por Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. O quarto árbitro é Giovanni Ayroldi. No vídeo-árbitro vai estar Aleandro Di Paolo, assistido por Daniele Paterna.

O Portugal-Escócia está agendado para as 19h45 de domingo, no Estádio do SL Benfica.

Na 1.ª jornada, na quinta-feira, Portugal venceu a Croácia por 2-1 e a Escócia perdeu com a Polónia (2-3).

Recentemente, Mariani foi o árbitro da Europa que esteve na Copa América.