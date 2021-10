A UEFA defende uma reformulação da regra do fora de jogo, após o polémico golo de Kylian Mbappé que, no domingo, deu a vitória à França diante da Espanha (2-1), na final da Liga das Nações.

Apesar da polémica, num lance em que Mbpapé está adiantado e a posição de fora de jogo só não é considerada devido à tentativa de corte, com um toque subtil de Eric Garcia, as leis de jogo dão razão ao árbitro inglês Anthony Taylor.

«Tomou uma decisão correta, baseada na regra existente e na interpretação oficial», considerou o responsável da arbitragem na UEFA, Roberto Rosetti, mas admitindo que a regra é contrária ao «espírito do jogo».

Rosetti adiantou que já entrou em contacto com a FIFA e com o IFAB e que está prevista a discussão de alternativas na próxima reunião do órgão regulador das leis do jogo, agendada para 27 de outubro.

«A posição da UEFA é de que é possível melhorar a formulação da regra», que indica que um jogador não está fora de jogo se receber a bola deliberadamente jogada por um adversário, para adequá-la ao objetivo da lei sobre o fora de jogo e dentro daquele que é o espírito do jogo, observou Rosetti.

Veja as imagens do golo: