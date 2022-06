O português Miguel Vítor, que joga em Israel há seis anos, estreou-se esta quinta-feira pela seleção principal daquele país. No arranque da Liga das Nações, o central do Hapoel Beer Sheva foi titular na receção à Islândia, que terminou com uma igualdade a duas bolas, em jogo do Grupo 2 da Liga B.

Liel Abada abriu o marcador em Haifa, aos 25 minutos, Thorir Helgason (42m) e Arnor Sigurdsson (53m) completaram a reviravolta dos visitantes. Já a seis minutos dos 90, Shon Weissman garantiu o empate aos anfitriões.

Ainda na Liga B, mas no Grupo 4, a Sérvia perdeu em casa diante da Noruega (1-0). O único golo da partida foi apontado por Erling Haaland, aos 26 minutos.

Marko Grujic e Nemanja Radonjic foram lançados no decorrer do segundo tempo (69m), enquanto Mihailo Ristic, o mais recente reforço do Benfica, não saltou do banco de suplentes.

Já a Suécia, foi até Ljubljana derrotar a Eslovénia por 2-0. Forsberg marcou de grande penalidade (39m) e Dejan Kulusevski fechou a contagem (88m), num encontro em que Sporar foi substituído ao intervalo.

No Grupo 2 da Liga C, o guarda-redes do Benfica Odysseas Vlachodimos foi titular no triunfo da Grécia na Irlanda do Norte (1-0). Anastasios Bakasetas (39m) foi o autor do único golo do jogo.

Nos restantes encontros da mesma Liga, que tiveram início às 17h00, a Bulgária empatou a uma bola na receção à Macedónia do Norte (Grupo 4), Kosovo venceu no Chipre por 2-0 (Grupo 2) e a Geórgia goleou Gibraltar, por 4-0, a jogar em casa (Grupo 4).

Já na Liga D, a Estónia abriu o Grupo 2 com um triunfo por 2-0, perante São Marino.