A emoção ficou guardada para o final do jogo e a Inglaterra saiu com três pontos da Islândia, na primeira jornada da Liga das Nações. Os comandados de Gareth Southgate venceram em Reiquejavique por 1-0, este sábado, em jogo a contar para o grupo A2.

Dois penáltis para lá do minuto 90, um convertido e outro não, além de duas expulsões, marcaram a história de um jogo que acabou em drama para os nórdicos.

Após o nulo ao intervalo, registado até bem perto do fim da partida, os ânimos elevaram-se quando a Inglaterra ficou reduzida a dez jogadores: Kyle Walker foi imprudente numa falta, viu o segundo amarelo e foi expulso aos 71 minutos.

Contudo, os britânicos chegaram mesmo à vantagem em cima do minuto 90, por Raheem Sterling, de penálti, após o árbitro considerar mão na bola de Ingasson na área: o central do PAOK, adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, viu o segundo amarelo e também foi expulso.

O futebol, capaz de proporcionar situações aparentemente improváveis, trouxe o impensável logo a seguir. Já nos quatro minutos de compensação dados, a Islândia repôs a bola, colocou longo na área contrária e Joe Gomez foi altamente imprudente ao fazer falta sobre Gudmundsson. A janela para o empate parecia totalmente aberta, mas Bjarnason desperdiçou o castigo máximo na cara de Pickford, rematando por cima da baliza.

Os penáltis no fim do Islândia-Inglaterra:

Na Liga C, Montenegro e Luxemburgo somaram os três pontos na primeira jornada do grupo 1, graças a vitórias fora de casa.

Em Chipre, os montenegrinos venceram por 2-0, com dois golos de Stevan Jovetic, aos 60 e 73 minutos. Já o Luxemburgo deu a volta para vencer no Azerbaijão (1-2). A formação azeri, com menos um após a expulsão de Emreli (26m), abriu o marcador em inferioridade numérica, por Sheydaev (43m), mas um autogolo de Krivotsyuk (48m) e um penálti de Gerson Rodrigues (72m), deram a vitória aos visitantes.

Ainda na Liga C, mas no grupo 2, a Geórgia colou-se à Macedónia – que vencera ao início da tarde a Arménia – no topo do grupo. Os georgianos triunfaram na Estónia, por 1-0, fruto do golo de Katcharava (32m).