Erling Haaland partilhou uma mensagem nas redes sociais, após a goleada sofrida pela Noruega frente à Áustria, por 5-1, este sábado.

Juntamente com uma fotografia do onze inicial, o avançado do Man. City colocou o seguinte texto: «Peço desculpa a todos. Da minha parte, estive mal. Em novembro, o nosso objetivo passa por somar seis pontos».

Nesta altura, a Noruega ocupa a liderança do Grupo B3, com os mesmos sete pontos de Áustria e Eslovénia.

Veja aqui a mensagem partilhada por Erling Haaland: