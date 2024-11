A Noruega goleou o Cazaquistão, por 5-0, e garantiu a subida à principal divisão da Liga das Nações.

Na capital norueguesa, a equipa da casa entrou a todo o gás e o suspeito do costume tratou de criar estragos, aos 23 minutos. Uma recuperação em zona subida deixou Nusa em boa posição para finalizar, mas após defesa do guardião, a bola sobrou para o avançado do Manchester City, que atirou a contar.

Pouco depois, Haaland dobrou a vantagem, após nova assistência de Nusa e a fechar o primeiro tempo, Sorloth colocou, também ele, o nome na lista de marcadores.

O 3-0 manteve-se até ao intervalo e no segundo tempo, as coisas ainda se complicaram mais para a formação visitante. Com a subida de divisão praticamente garantida, Haaland fez questão de mostrar que a ligação com as balizas continua inquebrável e aos 71 minutos chegou ao «hat-trick».

Até final, Nusa deu a mão cheia de golos à Noruega, que ficou assim no primeiro lugar do Grupo B3, com 13 pontos, mais dois do que a Áustria.

Ora, a equipa austríaca também estava na luta pela subida direta, mas acabou por ceder um empate caseiro (1-1) frente à Eslovénia, ficando assim no segundo lugar do grupo. Desta forma, a Áustria vai agora jogar o play-off de subida, frente a um dos terceiros classificados na principal divisão da Liga das Nações.