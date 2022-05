Oleksandr Zinchenko tem sido uma das principais vozes ucranianas do mundo do desporto a insurgir-se contra a guerra no país. Esta terça-feira, na antevisão ao jogo com a Escócia, o jogador do Manchester City desabou em lágrimas ao abordar a situação na Ucrânia, após a invasão russa.

«O maior sonho de todos os ucranianos é parar esta guerra», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Falei com pessoas de diferentes países, de todo o mundo e com algumas crianças ucranianas que simplesmente não entendem o que está a acontecer na Ucrânia. Eles só querem que a guerra pare. Eles têm um sonho de parar a guerra», acrescentou.

O lateral dos citizens virou então atenções para o plano futebolístico e abordou o encontro das meias-finais do play-off de acesso ao Mundial.

«Quando se trata de futebol, da seleção, temos o nosso próprio sonho. Queremos ir ao Mundial, queremos dar essas emoções incríveis aos ucranianos, porque eles merecem muito neste momento», vincou.

«Tenho a certeza de que toda a Ucrânia estará a ver-nos. Vamos sentir o apoio. Podemos falar muito, mas precisamos é de provar tudo em campo. Vamos tentar deixar o nosso povo feliz e orgulhoso», concluiu.

Ao lado de Zinchenko estava o selecionador ucraniano, Oleksandr Petrakov, que destacou as dificuldades em preparar o jogo que estava inicialmente previsto para março, mas foi reagendado devido à guerra.

«Foi uma tarefa muito complicada, porque cada jogador está a pensar nos seus pais, mães e familiares que estão na Ucrânia. Mas cada um entende a dimensão do que temos pela frente. Estamos a trabalhar sob muito stress, mas vamos atingir o nosso melhor e conquistar o resultado. Estamos totalmente preparados», afirmou.

A partida entre Ucrânia e Escócia disputa-se no Hampden Park, em Glasgow, a partir das 19h45 desta quarta-feira. O vencedor vai defrontar o País de Gales para garantir uma vaga no Grupo B do Mundial, juntamente com Estados Unidos, Inglaterra e Irão.