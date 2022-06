Um final dramático. Depay desperdiçou um penálti já depois dos 90 e deixou o estádio De Kuip, em Roterdão, à beira de um ataque de nervos.

Foi assim o desfecho do jogo em que os Países Baixos deixaram escapar os primeiros pontos no Grupo A4 da Liga das Nações.

Os neerlandeses estiveram a perder por 2-0 frente à Polónia, mas em apenas três minutos empataram o jogo: com Klaassen (51m) e Dumfries (54m) a reporem a igualdade.

Com este empate a duas bolas, mas continuam na liderança, com 7 pontos. No outro jogo do grupo, a Bélgica deixou escapar o triunfo no País de Gales. Brennan Johnson marcou aos 87m, depois de Tielemans ter aberto o marcador para os «Diabos Vermelhos» aos 51m.

Bélgica e Polónia somam 4 pontos, o País de Gales tem apenas 1.

Noutros jogos da Liga A, no Grupo 3, a Alemanha e Hungria empataram a um golo, enquanto Itália e Inglaterra não foram além de uma igualdade sem golos.

A Turquia triunfou por 2-0 no Luxemburgo, numa partida da Liga C, com golos de Çalhanoglu e de Dursun. Por seu turno, Montenegro e Bósnia empataram a uma bola enquanto a Finlândia perdeu na Roménia (1-0).



Por fim, a Escócia perdeu por 3-0 na Irlanda e a Ucrânia, sem Yaremchuk, derrotou a Arménia por 3-0.