Espanha e Países Baixos empataram esta quinta-feira 2-2 na primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações.

Os forasteiros entraram mais fortes no encontro. Lamine Yamal recuperou a bola em terrenos avançados, passou para Pedri e o médio do Barcelona descobriu Nico Williams [9m] que trabalhou bem dentro da área e atirou para o fundo das redes.

Os neerlandeses reagiram por intermédio de Gakpo [28m]. O jogador do Liverpool recebeu a bola dentro da área e rapidamente rematou para dentro da baliza de Unai Simon.

Os Países Baixos fizeram a reviravolta logo aos 39 segundos do arranque da segunda parte. Frimpong serviu Reijnders e o jogador do Milan dilatou o marcador neerlandês.

No tempo de compensação e já com os Países Baixos a jogarem com 10 unidades, Mikel Merino aos 90m+3 numa recarga devolveu o empate ao resultado.

A decisão da eliminatória será feita agora em Valência, no próximo domingo.