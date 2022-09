Os Países Baixos seguem imparáveis e esta quinta-feira foram à Polónia vencer a equipa de Lewandowski por 2-0, mantendo a vantagem de três pontos sobre a Bélgica no Grupo 4 da Liga A antes de receberem os vizinhos no próximo domingo, em Amesterdão, num jogo que vai definir um dos quatro finalistas da fase final da Liga das Nações.

Todos os resultados da Liga das Nações

A laranja mecânica foi a Varsóvia arrancar a quarta vitória em cinco jogos. Cody Gakpo colocou os visitantes em vantagem, a passe de Dumfries, aos 14 minutos, enquanto já na segunda parte, aos 60 minutos, Bergwijn, a passe de Janssem, confirmou o triunfo laranja que permite à equipa comandada por Louis van Gaal seguir no topo da classificação, com mais três pontos do que a Bélgica. A Polónia, com 4 pontos, vai na última ronda ao País de Gales lutar pela manutenção na Liga A.

Os belgas, por seu lado, continuam também na luta pela fase final, depois de vencerem o País de Gales, no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, por 2-1. Os diabos vermelhos chegaram ao intervalo a vencerem por 2-0, com golos de De Bruyne (11m) e Batshuayi (38m), enquanto Moore (50m) reduziu a diferença para os visitantes já no segundo tempo. A Bélgica acabou o jogo reduzida a dez depois de Martinez Montoliu ter sido expulso já em tempo de compensação.

Com estes resultados, a classificação do grupo 4 da Liga A ficou assim definido: Países Baixos, 13 pontos; Bélgica, 10; Polónia, 4; País de Gales, 1.