Os Países Baixos confirmaram este domingo a presença na Final Four da Liga das Nações ao baterem a Bélgica (1-0) que estava obrigada a marcar quatro golos no Johan Cruyff Arena, em Amesterdão, para «roubar» o lugar ao vizinho. Um golo solitário do central Van Dijk foi suficiente para a seleção laranja vencer o Grupo 4 da elite da Liga das Nações.

As duas seleções chegaram à última ronda com uma diferença de apenas três pontos, mas a vitória dos Países Baixos em Bruxelas, por 4-1, obrigava os Diabos Vermelhos a marcar quatro golos em Amesterdão. Uma missão que rapidamente se tornou inverosímil, com a defesa dos Países Baixos a anular bem as movimentações de De Bruyne, Eden Hazard e Batshuayi no ataque.

Além do bom nível defensivo, Van Dijk foi ainda determinante no resultado final quando, aos 73 minutos, na sequência de um pontapé de canto da esquerda, marcado por Gakpo, o central do Liverpool iludiu a marcação e bateu Courtois com uma cabeçada imparável.

As expetativas dos belgas, que contaram com o ex-benfiquista Jan Vertonghen como titular na defesa, ruíram nesse instante e Gakpo até teve uma oportunidade para dobrar a vantagem da equipa da casa.

Os Países Baixos vencem, assim, o Grupo 4, com um total de 16 pontos, à frente da Bélgica (10) e da Polónia (7) que despediu-se da competição com um triunfo por 1-0 no País de Gales que, com apenas um ponto, já estava condenado a jogar na Liga B na próxima época.

Desta vez não foi Lewandowski que marcou, mas foi o avançado do Barcelona que fez a assistência para Swiderski marcar o único golo do jogo aos 58 minutos.