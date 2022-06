Um. Dois. Três. Quatro.

Nada fazia prever um resultado tão desequilibrado entre Bélgica e Países Baixos, na primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, mas os neerlandeses superiorizaram-se e aplicaram uma goleada por 4-1, em Bruxelas.

Foi à «lei da bomba» que Steven Berguwijn abriu o marcador, aos 40 minutos. O atacante do Tottenham recebeu à vontade à entrada da grande área, rodou e disparou um potente remate para bater Simon Mignolet.

O benfiquista Jan Vertonghen foi titular, assim como Romelu Lukaku, que teve de deixar o relvado ainda no primeiro tempo (27m) devido a lesão, enquanto Eden Hazard já nem voltou para a segunda parte. Depois da recolha aos balneários, os homens dos Países Baixos voltaram a marcar. Memphis Depay foi mais rápido que toda a defesa belga e finalizou com categoria no um para um.

O terceiro golo neerlandês foi novamente revelador da passividade belga. Berghuis rematou para defesa de Mignolet, mas a bola sobrou para Blind, que assistiu o lateral do lado contrário, Dumfries (62m).

Depay viria a bisar no encontro quatro minutos depois. O avançado do Barcelona recebeu o passe de Blind com um gesto técnico exemplar e disparou sem deixar a bola cair.

O melhor que a Bélgica conseguiu foi reduzir já dentro do terceiro minuto de descontos, por Michy Batshuayi, após um cruzamento de Meunier.

Os Países Baixos lideram o GrupoA4, com três pontos, os mesmos do segundo classificado, a Polónia, que bateu o País de Gales nesta ronda (2-1).