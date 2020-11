Phil Foden bisou no Inglaterra-Islândia, no entanto, acabou por ser outro lance a ficar na retina e que promete correr mundo: a extraordinária receção de bola.



Harry Maguire fez um alívio, a bola ganhou altura na zona onde estava o médio do Manchester City. O inglês de 20 anos esperou que a bola descesse, tocou de calcanhar e livrou-se do marcador direto. Incrível!



Veja: