Robert Lewandowski é baixa na Polónia para os jogos com Portugal e Escócia na Liga das Nações. O ponta de lança, de 36 anos, contraiu uma lesão nas costas durante a visita do Barcelona à Real Sociedad.

De acordo com a Federação Polaca de Futebol, o capitão deve permanecer em repouso durante dez dias.

A Polónia ocupa o terceiro posto do Grupo 1 da Divisão A da Liga das Nações, com quatro pontos, menos seis do que Portugal (1.º).

O encontro no Estádio do Dragão está agendado para esta sexta-feira, às 19h45. Depois, a seleção polaca recebe a Escócia (2.ª), a 18 de novembro (19h45).