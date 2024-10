Robert Lewandowski falou, esta segunda-feira, aos jornalistas e aproveitou para realizar uma antevisão ao encontro com Portugal, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

O internacional polaco falou sobre Cristiano Ronaldo e garantiu que apesar da história que o português tem no futebol mundial, o futebol é um jogo coletivo e podem existir outros jogadores a emergir dentro de campo.

«Cristiano Ronaldo? Ele fez história no mundo do futebol e ninguém lhe pode tirar isso. Ao longo da minha carreira e olhando para o que ele está a fazer, tentei sempre aproximar-me do padrão dele e tentar ultrapassá-lo. Ainda assim, este é um jogo de equipa e Portugal tem muitos outros grandes jogadores», começou por referir.

«Portugal está num nível superior, temos de jogar com as nossas habilidades. Há um mês, na Croácia, algumas coisas não funcionavam na nossa equipa, agora vamos querer melhorar. Acima de tudo, não vamos ter medo e quero ver esta equipa a aproveitar o seu talento, a nível ofensivo», acrescentou.

Recorde-se que Portugal defronta a Polónia no próximo dia 12 de outubro, a partir das 19h45, em Varsóvia.