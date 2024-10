Este domingo, em partida referente à quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, a Polónia e a Croácia empataram a três bolas e roubaram a Portugal a possibilidade de se apurar de imediato para os quartos de final.

Com uma entrada forte, a Polónia viu-se na frente logo aos cinco minutos, com Zieliński a colocar a bola no fundo das redes, ele que também faturou frente à armada lusa.

A Croácia reagiu e em sete minutos empatou, passou para a frente e aumentou a vantagem. Sosa fez o primeiro, aos 19m, Sucic o segundo, aos 24m, e Baturina o terceiro, aos 26m.

Mas a Polónia não deixou o resultado fugir e reduziu ainda antes do intervalo, autoria de Zalewski.

Na segunda parte, a quantidade de golos não se espelhou face à primeira. Aos 68 minutos, Szymanski marcou o único golos dos segundos 45 minutos e igualou o marcador.

Aos 76 minutos, o guarda-redes Livakovic recebeu um cartão vermelho direto e deixou a Croácia reduzida a 10 unidades, depois de uma entrada forte sobre Lewandowski à entrada da área.

Deste modo, Portugal não garante o apuramento precoce para os «quartos» da Liga das Nações, pois não conseguiu fazer melhor que a Polónia, numa noite em que ambas as equipas resgataram um ponto. Portugal lidera o jogo com 10 pontos, Croácia em segundo com sete, Polónia logo de seguida com quatro e Escócia em último, com apenas um.