Portugal está nos quartos de final da Liga das Nações depois de golear a Polónia por 5-1. A goleada não reflete, porém, o que foi o encontro, sobretudo a primeira parte.



Mas a história, implacável com os derrotados, só vai guardar a arrancada e a finalização de Leão, o penálti de Ronaldo, o golaço de Bruno Fernandes ao ângulo e o golo de Neto de ângulo apertado. E para quem ainda estava no estádio, o bis de Cristiano com um remate acrobático.



Os polacos fizeram para sair do Dragão com um resultado diferente. Tal como tinha prometido na véspera Michal Probierz, a Polónia jogou ao ataque na Invicta e não seria de todo uma surpresa se tivesse chegado ao intervalo a ganhar.



A Polónia teve liberdade para construir desde o guarda-redes e furar a organização defensiva contrária. A pressão não estava bem coordenada, o que permitiu várias saídas dos polacos. Em duas ocasiões, assustou o Dragão. Se na primeira oportunidade, Zaléwski viu Diogo Costa travar o remate, à segunda foi Nuno Mendes a substituir o guarda-redes e a impedir o 0-1 a Bereszynski.



Por sua vez, Portugal construía, procurava circular com Nuno Mendes mais perto dos centrais e o corredor esquerdo entregue a Leão – Bernardo também pisou esses terrenos. Do lado oposto, Dalot dava profundidade com Pedro Neto a procurar espaços mais interiores. A ideia parecia ter sentido no papel, mas a sua execução ficou aquém.



A Seleção chegou ao último terço embora raramente tenha encontrado o caminho para a baliza de Bulka. A excepção foi uma jogada bem desenhada, com paciência e que terminou com um desvio ao lado de Bruno Fernandes estorvado por Bernardo Silva.



De resto, a derradeira ocasião de golo antes do intervalo pertenceu ao polaco Piatek. Era obrigatório mexer, sobretudo na forma de pressionar. E Martínez começou por trocar Vitinha por João Neves. A Seleção subiu de produção, não só pela entrada do ex-FC Porto, mas pela forma como passou a pressionar (de forma mais agressiva) e como passou a jogar com Nuno Mendes mais solto e Dalot mais por dentro.



Quem é que nunca viu um jogo em que basta um clique, um passe, um momento de génio para o desbloquear? Rafael Leão foi o 'abre-latas' de Portugal ao abrir o marcador aos 59 minutos num lance de contra-ataque que o próprio começou e concluiu.



A Polónia nunca se recompôs do rude golpe sofrido depois de ter sido melhor durante a primeira parte. O penálti comtido por Kiwior e que Ronaldo transformou em golo atirou em definitivo os polacos ao tapete e abriu caminho ao banquete nacional.



Os dez minutos finais foram horríveis para a Polónia. Portugal aproveitou e foi insaciável, conseguindo marcar mais três golos. Bruno Fernandes fez um golaço e assinou o 3-0 da equipa nacional e volvidos três minutos, Pedro Neto também inscreveu o nome na lista de marcadores.



O melhor guardou-se, claro, para o fim. Cristiano Ronaldo chegou ao bis num golo acrobático depois de um jogada excelente entre Vitinha e Trincão. A Polónia ainda marcou o golo de honra, aos 89 minutos, Marczuk.



A história de como o 5-1 pode ser um jogo difícil.