Figura: Leão



A César o que é de César. O extremo foi o jogador que mais desequilibrou ofensivamente, usando e abusando do um contra um e da velocidade. Martínez dá-lhe liberdade para isso, de resto. Se na primeira parte, o jogador do AC Milan furou pela esquerda, a verdade é que a definição dos lances nem sempre foi a melhor. Bastou, porém, um momento em que tudo saiu bem para Leão desbloquear a partida numa jogada que ele próprio começou a concluiu com um cabeceamento na pequena área.





Momento do jogo: Leão, um momento de definição perfeita



Rafael Leão tem um talento incrível. No entanto, o extremo nem sempre tem as melhores decisões, alternando jogadas brilhantes com momentos de displicência ou desconcentração. Mas teve uma jogada em que tudo foi perfeito: desde a passada elegante, mas quase imparável, ao passe para Nuno Mendes até à corrida até à pequena área, onde surgiu a cabecear para as redes de Bulka. O golo que permitiu a Portugal arrancar para a vitória e para uma goleada.





Outros destaques:



Cristiano Ronaldo: o capitão pouco se viu na primeira parte com exceção de uma finalização falhada na primeira parte e um cartão amarelo por protestos. Pedia-se mais ao avançado assim como à própria equipa. Na segunda parte, a Seleção vulgarizou a Polónia em Cristiano Ronaldo aproveitou para bisar. CR7 marcou de penálti o golo da tranquilidade portuguesa e fechou a goleada com um remate acrobático - ainda assistiu Neto para o quarto golo.



Zaléwski: o jogador da Roma fez um belo jogo. A partir da esquerda, o ala teve liberdade de movimentos e surgiu várias vezes em zona interior. Zaléwski assustou Diogo Costa com um remate perigoso e teve um passe brilhante para Bereszynski marcar. Na segunda parte, Zaléwski agarrou-se à honra e foi dos poucos que tentou inverter o rumo dos acontecimentos - ficou perto de marcar um golaço na etapa complementar.



Vitinha: faz o mais difícil: jogar fácil. O médio do PSG tem a capacidade de tornar simples o que parece complicado, sabe sempre quando soltar, quando driblar ou conduzir a bola. Joga com alegria e inteligência, o que acaba por dar prazer a quem o vê. Vitinha teve o mérito de colocar Portugal a jogar na segunda parte, agarrando o jogo. Fechou 45 minutos de alto nível com uma assistência perfeita para o bis de Ronaldo.



Bruno Fernandes: o médio cresceu com o decorrer do jogo, subiu de intensidade e ora surgiu na área a desarmar adversários como na área contrária a finalizar ataques de Portugal. A disponibilidade que exibiu na segunda metade foi recompensada com um golo... à Bruno Fernandes: pontapé fortíssimo ao ângulo.



Nuno Mendes/Diogo Costa: irrepreensíveis. Os dois fizeram um jogo praticamente sem falhas e merecem o destaque por terem impedido, por mais que uma vez, a Polónia de marcar na primeira parte. Foram dos poucos que mantiveram o nível exibicional (alto) durante toda a partida.