O selecionador da Polónia, Michal Probierz, garantiu que vai jogar ao ataque frente a Portugal, «mesmo correndo riscos inerentes à qualidade de nível mundial» dos jogadores nacionais.



«Vamos ser ofensivos e assumir o risco, mesmo sabendo que vamos defrontar os melhores jogadores do mundo, que aproveitam todas as ocasiões», referiu, no Dragão, em conferência de imprensa prévia ao jogo da quinta jornada do Grupo A1.



Lembrando a vitória de Portugal em Varsóvia (3-1), o treinador reconheceu que a Polónia tem de «melhorar aspetos defensivos», mas considerou que o jogo «teve aspetos positivos e não foi de sentido único para a sua baliza».

Probierz lamentou as ausências de Robert Lewandowski, principal figura dos polacos, e dos médios Prezmyslaw Frankowski, do Lens, e Michael Ameway, do Raków.

«São jogadores que fazem falta, mas temos gente suficiente», considerou Michal Probierz, adiantando que a seleção polaca está a passar por uma fase de renovação, chamando jogadores jovens, «processo natural pela qual todas passam».

O técnico surgiu na conferência de imprensa acompanhado por Kacper Urbanski, do Bolonha, jogador que, aos 20 anos, soma nove jogos pela seleção principal e está já a ocupar um lugar de destaque na equipa.

«Conheço bem os portugueses. Jogámos contra eles em Varsóvia e conhecemos bem a sua qualidade, mas nós sabemos o que queremos para o jogo de amanhã [sexta-feira]», disse o médio.

O médio do Bolonha traçou um balanço positivo da sua chegada à seleção principal, na qual foi «bem recebido por todos», mesmo com «o desafio e dificuldade de defrontar adversários com a qualidade de Portugal, com jogadores de nível mundial».

«Robert [Lewandowski] é o nosso capitão e uma lenda do futebol polaco e europeu. Não está nas opções para defrontar Portugal, mas temos que fazer o nosso jogo sem ele. Nós preparamo-nos bem e sabemos o que temos que fazer», referiu.



Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, seguido da Croácia, com sete, Polónia, com quatro, e Escócia. A receção da equipa nacional portuguesa à congénere polaca está agendada para as 19h45 desta sexta-feira, no estádio do Dragão.