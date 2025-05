Minutos 3, 5, 26, 29 e 33.

Cinco remates de Inglaterra na primeira parte. Cinco golos.

Se Portugal conseguiu atenuar diferenças para a atual campeã europeia em Portimão, há pouco mais de três meses, no arranque da Liga das Nações (empate 1-1), o mesmo não aconteceu em Wembley esta sexta-feira. Bem longe disso, até.

Depois do 7-1 sofrido ante a campeã do mundo Espanha, em Vigo, a seleção treinada por Francisco Neto foi novamente goleada, agora pela Inglaterra: 6-0. Ao intervalo, já havia 5-0. E isso diz muito do que se passou na quinta de seis jornadas do grupo A3.

Não é exagerado dizer-se que, aos cinco minutos, a luta de Portugal pelos pontos já era utopia. Havia 2-0 e havia muito por jogar, mas se a missão já era, à partida, difícil, pior ficou com dois ataques e dois golos madrugadores da equipa orientada por Sarina Wiegman. Mal se tinha jogado. Uma entrada a frio… que congelou ainda mais as portuguesas.

Correu, se não tudo, quase tudo mal a Portugal. Mesmo sem figuras como Alessia Russo ou Ella Toone, Inglaterra resolveu o resultado cedo e respondeu à derrota por 3-2 ante a Bélgica, com quem Portugal vai decidir, no Funchal, na terça-feira, o terceiro lugar (de play-off de permanência na Liga A). Marcou, dominou, controlou, impôs os ritmos e, no primeiro jogo após a retirada de Mary Earps, Hannah Hampton mal teve trabalho na baliza. Lá à frente, brilhou Aggie Beever-Jones, que partia para este jogo com quatro internacionalizações e um golo… e fez um hat-trick em meia hora.

O 1-0 foi da atacante do Chelsea, que aproveitou uma bola perdida por Andreia Norton para recolher e rematar cruzado para o fundo da baliza de Inês Pereira. O 2-0, de Lucy Bronze, demorou dois minutos, numa jogada que Beth Mead e Beever-Jones não conseguiram concluir após cruzamento de Lauren Hemp, mas na qual a bola sobrou para a lateral, filha de pai português, fazer o cabeceamento certeiro.

Depois, provavelmente, o melhor período (ou o menos mau) de Portugal na primeira parte: entre o segundo e o terceiro golo. Conseguiu alguma circulação de bola, ganhou um canto e enviou uma bola ao poste, por Andreia Norton. Mas foi pouco para incomodar uma Inglaterra cómoda. E mais ainda ficou com mais três golos, no espaço de sete minutos. Beever-Jones fez o 3-0 de cabeça, após cruzamento de Lucy Bronze. O 4-0 foi de Mead, que desviou à saída de Inês Pereira, após um bom passe de Jessica Park. O 5-0 foi o hat-trick de Beever-Jones, na sequência de bom ataque à profundidade, a passe de Leah Williamson.

«Cada tiro, cada melro», como se costuma dizer.

Na segunda parte, já com Jéssica Silva e sem Dolores (e alguns reajustes depois do desnorte), Portugal conseguiu equilibrar, mas sem criar perigo. O equilíbrio foi, sobretudo, pela maior capacidade de não deixar a Inglaterra - que também abrandou - chegar com perigo à área. Mas ainda houve mais um golo: Chloe Kelly estava há cinco minutos em campo e fez o 6-0, de cabeça, após cruzamento de Mead (62m).

É certo que as posições de Beever-Jones e Kelly no 5-0 e no 6-0 podem deixar a dúvida (não há VAR…), mas nada belisca o acerto da expressiva vitória inglesa, num jogo marcado pela estreia de Carolina Correia, que tem um maio de sonho, depois de ter ganho a Taça de Portugal pelo Torreense.

Depois de ter ganho 1-0 na Bélgica – triunfo que pode ser determinante nas contas do grupo – Portugal sofreu 17 golos em três jogos, ante duas das melhores seleções do mundo. Esta noite, fica a ideia – e mais uma prova – de que a diferença real das seleções em crescimento nos últimos anos, como é caso de Portugal, é ainda grande para as de topo mundial. Há outros resultados do dia que são exemplo e não é preciso sair do grupo: Espanha goleou a Bélgica por 5-1.

Agora, é limpar cabeças – a imagem de Francisco Neto a falar com Andreia Jacinto e Andreia Norton mal as substituiu – é elucidativa disso. E limpar chuteiras, porque daqui a quatro dias há um duelo decisivo com a Bélgica, antes do Euro 2025. Não houve golos e pontos, mas que deste jogo saia crescimento para futuro.