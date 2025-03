Portugal recebe a Dinamarca este domingo, em jogo agendado para as 19h45, em Alvalade, a contar para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga das Nações.

Em jogo está a qualificação para as meias-finais da Liga das Nações, com a Seleção portuguesa obrigada a ganhar para evitar a eliminação. Na 1.ª mão, em Copenhaga, a Dinamarca venceu por 1-0 na quinta-feira, com um golo de Rasmus Hojlund.

Para este jogo, há mudanças certas na equipa lusa, já que Renato Veiga e Pedro Neto, titulares na Dinamarca, foram os dois jogadores do elenco riscados das opções. Uma certeza no onze inicial é Bernardo Silva, tal como anunciou o selecionador Roberto Martínez, no sábado.

