Bruno Fernandes, jogador da Seleção Nacional, em declarações na Flash Interview da RTP após a derrota por 1-0 frente à Dinamarca:

[O que se passou hoje?]

«Acho que foi um bocadinho falta de agressividade, não aproveitamos bem o espaço que a Dinamarca deixou nas costas, pelo facto de querermos ter bola, querermos jogar, acabámos por cair no erro de jogar demasiado e não aproveitar a velocidade do Pedro Neto e do Rafael Leão para o 1x1 na frente, quando jogamos contra equipas que nos querem pressionar homem a homem e temo dois jogadores como o Pedro Neto e o Rafael Leão, temos de explorar a velocidade deles.»

[Exibição serve de lição para o próximo jogo? Preocupa?]

«Nada preocupa. Nós temos uma Seleção muito experiente e também muito jovem ao mesmo tempo. Estamos cientes daquilo que somos capazes de fazer, não é nada preocupante mas sim uma lição do que temos de fazer diferente para o próximo jogo. Falta pouco mas teremos o tempo para ver o jogo, tentar explorar aquilo que temos de fazer no próximo jogo. Obviamente eles com o resultado na mão vão fazer um jogo um bocadinho diferente, mas nós temos a capacidade total para reverter o resultado.»

[Como estão os níveis de confiança?]

«Sempre no máximo. Não muda nada os resultados não mudam a confiança desta equipa não interrompe aquilo que é a capacidade que nós temos para ganhar jogos e faremos tudo para o próximo jogo.»