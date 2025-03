A Seleção nacional fez esta segunda-feira o primeiro treino de preparação para o duplo compromisso frente à Dinamarca, a contar para os quartos de final da Liga das Nações.

Ao relvado subiram apenas 24 dos 26 convocados por Roberto Martínez. Francisco Conceição falhou a primeira sessão de treino devido ao atraso do voo onde seguia desde Itália para Portugal, já Nuno Tavares fez trabalho de ginásio.

De recordar, o defesa da Lazio saiu do aquecimento do jogo frente ao Bolonha com queixas e não foi opção no encontro.

Entre os jogadores presentes esteve também Bernardo Silva. O luso do Manchester City tinha saído com queixas do último encontro dos citizens, tendo mesmo de ser substituído apenas 18 minutos depois de ter entrado na partida.

No início do treino, nas bicicletas o destaque foi para uma curiosa conversa entre Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo. Os ex-colegas no Manchester United parece que firmaram uma aposta com muito boa disposição à mistura.

Portugal viaja até Copenhaga para a primeira mão dos «quartos» a 20 de março. O segundo jogo da eliminatória será no Estádio José Alvalade no dia 23 do mesmo mês. Ambas as partidas terão acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.