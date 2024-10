Antigos companheiros de equipa e atualmente, simplesmente amigos, Cristiano Ronaldo e Wojciech Szczesny protagonizaram um momento caricato, antes do jogo entre a Polónia e Portugal, a contar para a terceira jornada da Liga das Nações.

No túnel de acesso ao relvado, o internacional português brincou com o guardião polaco, visando a transferência do mesmo para o Barcelona, pouco tempo depois de ter anunciado o fim da carreira: «Tiveste de te reformar para chegares a um grande clube».

Veja aqui a interação entre Cristiano Ronaldo e Szczesny: