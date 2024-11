No encerramento da fase de grupos da Divisão A da Liga das Nações, Portugal resistiu em Split, diante da Croácia. À primeira parte geralmente tranquila seguiu-se uma etapa complementar sofrida.

Na noite desta segunda-feira – e face às dispensas de Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, ao castigo de Bruno Fernandes, à indisposição de Diogo Costa e à lesão de Nuno Tavares – Roberto Martínez apenas manteve quatro unidades no onze.

Assim, Tomás Araújo fez a estreia, enquanto José Sá, Nélson Semedo, João Cancelo, Vitinha, Otávio e João Félix regressaram à titularidade.

No banco de suplentes permaneceu o jovem Quenda, pelo que o recorde de Paulo Futre prevalece.

O encontro desta noite – repleto de testes na Seleção Nacional – foi acompanhado de perto por Fernando Gomes, em fim de ciclo enquanto presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Recorde o filme deste encontro.

Perante 35 mil adeptos, Portugal confirmou o domínio ao minuto 17, quando Rafael Leão foi travado por Livakovic e, na insistência, Otávio viu o remate quase embater na barra.

Nesta fase, a ideia tática da Seleção Nacional era já evidente: 5-3-2 na defesa, 3-5-2 em momento de ataque. Em simultâneo, Semedo, Nuno Mendes e Leão retomavam as alas na transição ofensiva, enquanto Cancelo visitava o meio. Todavia, a dinâmica revelou-se pouco rica na prática, até porque Portugal desaproveitava as bolas paradas.

Até à meia-hora, a Seleção Nacional geriu o ritmo, a fim de conter o ímpeto croata. Por isso, o golo inaugural surgiu com surpresa, pelo génio de Vitinha. Antes do meio-campo, o criativo bombeou um passe cruzado, para a esquerda, descobrindo João Félix. A solo, o avançado brilhou no domínio e não comprometeu na finalização.

Estavam decorridos 33 minutos quando João Félix se estreou a marcar nesta edição da Liga das Nações.

Na reação, galvanizada por 35 mil adeptos, a Croácia espreitou o empate aos 40m, quando o remate de Kramaric desviou em Tomás Araújo e embateu no poste. A ação do defesa central, sublinhe-se, foi decisiva para evitar o empate. Foi uma de várias ações positivas. Em noite de estreia, Tomás Araújo revelou maturidade e segurança.

Até ao intervalo, Félix e Leão acumularam oportunidades, mas sem engenho para duplicar a vantagem lusa.

Saída de Araújo desorientou Portugal

Face às trocas promovidas ao intervalo – Jakic e Pasalic no lugar de Sosa e Kovacic – a Croácia aprimorou a velocidade no ataque e reforçou a agressividade na pressão.

Ao minuto 56, José Sá e Tomás Araújo protagonizaram um momento capital. A saída mal calculada do guardião atraiçoou o defesa, atingido na perna. Por isso, o central desfalcou Portugal durante vários minutos. Nesse período, Gvardiol capitalizou a desorganização defensiva para cabecear para o empate, mas em fora de jogo.

Já com Tiago Djaló em campo – a segunda estreia da noite – a Croácia igualou o encontro aos 66m. Na área, pela direita, Jakic visou o segundo poste. Uma vez que Nélson Semedo falhou a interceção, Gvardiol surpreendeu José Sá.

Entre trocas – Conceição e Fábio Silva no lugar de Otávio e Leão – Portugal apenas voltou a espreitar a vantagem por Nuno Mendes, aos 73m, após cruzamento de Francisco Conceição.

De parada e resposta, Kramaric, Sucic e Budimir testaram os instintos de José Sá, numa das ocasiões obrigado a desviar o esférico para a barra.

Apesar dos ajustes, sobretudo na defesa, Portugal foi incapaz de reagir aos ímpetos dos anfitriões, terminando a partida em sufoco. Os jogadores das «Quinas» pareceram alienados nos derradeiros minutos.

Aos 90+2m, Budimir encheu o pé, mas o esférico «explodiu» no poste esquerdo de Sá, mero espectador da jogada. Por fim, aos 90+4m, Diogo Dalot impediu a reviravolta croata.

Depois do nulo na Escócia, a Seleção Nacional volta a empatar fora de portas. A fase de grupos termina com 14 pontos, mais oito do que a Croácia, que também segue para os «quartos». Por sua vez, a Polónia cai para a Divisão B, enquanto a Escócia disputará o play-off de manutenção.

O sorteio da manhã de sexta-feira determinará o destino de Portugal nesta prova: Itália, Países Baixos ou Dinamarca. Os quartos de final estão agendados para 20 e 23 de março. Em junho, de 4 a 8, serão disputadas as «meias» e a final.