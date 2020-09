Declarações do futebolista da seleção portuguesa, Danilo, à SportTV, após a vitória ante a Croácia, por 4-1, no Estádio do Dragão, em jogo da primeira jornada do grupo A4 da Liga das Nações:

«Sentimo-nos muito bem. Era um primeiro jogo para todos, não tínhamos feito nenhum jogo depois das férias. A equipa esteve muito bem, conseguimos dominar o jogo, infelizmente sofremos um golo, mas a equipa está de parabéns. Contra a equipa vice-campeã do mundo, conseguimos fazer quatro golos.»

[Se deixa amargura sofrer um golo:] «Deixa, porque nós, que jogamos ali mais recuados, nunca queremos sofrer golo. Eles tiveram mérito, mas há que salientar que a equipa esteve bem e conseguiu jogar bom futebol contra uma boa equipa.»