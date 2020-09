Declarações do futebolista da seleção portuguesa, Diogo Jota, à SportTV, após a vitória ante a Croácia, por 4-1, no Estádio do Dragão, em jogo da primeira jornada do grupo A4 da Liga das Nações:

«Sabíamos o quão difícil era este jogo, ainda de pré-época. Sabíamos que era importante manter a bola. Tivemos muitas oportunidades, construímos um resultado avolumado e claro que estou feliz por ter marcado o primeiro golo e ter ajudado a equipa a conseguir este triunfo.»

«Sabíamos o quão difícil era o adversário, que era complicado ter bola e conseguimos fazer isso. Foi um grande jogo da nossa parte. Nada está decidido, mas é sempre bom começar com uma vitória.»