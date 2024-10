A dois dias de mais um jogo a contar para a fase de grupos da Liga das Nações, frente à Polónia, Diogo Jota aproveitou para fazer uma antevisão ao encontro, sem esquecer o compromisso contra a Escócia.

Para o internacional português, a principal arma de ambas as equipas é a qualidade nas bolas paradas, algo que a Seleção Nacional tem trabalhado nos últimos treinos.

«Sabemos que esta dupla jornada pode ser decisiva, vamos defrontar pela primeira vez a Polónia e outra vez a Escócia. São fortes na bola parada (Polónia), tentámos melhorar, é um ponto forte de ambas as seleções, sabemos da importância de três pontos para as contas do grupo», começou por referir.

«Melhor altura é sempre difícil de responder, queríamos ter feito um Campeonato da Europa melhor do que fizemos, mas há que pensar em nós e melhorar, assimilar as ideias do mister, acho que o mais importante é focarmo-nos em nós, temos mais qualidade», acrescentou o avançado.

No Dia Mundial da Saúde Mental e depois de ter partilhado um vídeo em que aborda a questão, Diogo Jota foi questionado sobre o tema e garantiu que apesar do calendário apertado dos atletas, esse «é o preço a pagar» para um jogador de elite.

«Um internacional acaba sempre por ter mais jogos, é o preço a pagar, não tenho uma opinião muito concreta. Não gosto muito do lado político do futebol. Acho que os clubes têm muitos jogos, existem muitos atletas, mas para os de elite que são muitas vezes chamados, o calendário pode tornar-se demasiado excessivo. É um problema para outros pensarem, tento sempre estar disponível para ajudar na Seleção», afirmou Diogo Jota.