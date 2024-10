Diogo Jota deixou elogios a Ruben Amorim e abordou uma eventual mudança do técnico do Sporting para o futebol inglês, numa altura em que se volta a falar do interesse de clubes ingleses no técnico dos leões.

«Enquanto jogador não consigo avaliar treinadores, está a fazer um bom trabalho, é português. Diria sempre que tem a capacidade de treinar clubes ingleses e desejo-lhe a maior sorte, caso saia do Sporting», referiu.

Ora, por falar em treinadores, outra questão envolveu Jürgen Klopp, antigo técnico do Liverpool, que orientou Diogo Jota até à última temporada.

Recorde-se que o alemão alinhou num novo desafio, ao tornar-se diretor geral de futebol na Red Bull, a partir de 1 de janeiro de 2025. Para Diogo Jota, o técnico pode estar «desgastado» e quis afastar-se um pouco das quatro linhas.

«Klopp é uma pessoa por quem tenho bastante carinho e há que respeitar a sua decisão. Se calhar já está desgastado de estar ali perto das quatro linhas e este novo projeto vai nesse sentido e desejo-lhe a maior das sortes nessa nova etapa», admitiu.