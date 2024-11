Fábio Silva, em declarações à flash interview do Canal 11, após o empate a um golo entre Croácia e Portugal a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga das Nações:

«Acho que ainda estou a assimilar a estreia, é o culminar de vários anos. Agradeço ao Las Palmas, porque acho que o que tenho feito no clube me ajudou a estar aqui. Agradeço também ao selecionador pela chamada e aos companheiros de equipa por me receberem da melhor forma. Estou muito feliz pela minha estreia.»

«Roberto Martínez pediu-me para ajudar a equipa e implementar o meu jogo, numa altura em que tínhamos de defender um pouco mais. Estou a fazer as coisas bem para poder estar neste espaço e o selecionador reconheceu esse mérito. As coisas vão acontecer de uma forma natural.»

«No intervalo do último jogo dos sub-21, Rui Jorge disse-me a mim e ao Geovany Quenda que íamos integrar a convocatória da equipa A e fiquei muito feliz. Para mim foram dias de sonho e o realizar de um objetivo.»