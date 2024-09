A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já não tem bilhetes para o jogo entre Portugal e Croácia, jogo da primeira jornada do grupo 1 da Liga A da Liga das Nações.



O organismo já não tem ingressos na sua bilheteira online. No entanto, ainda restam algumas centenas de bilhetes nas lojas Continente para o embate com os croatas.

O Portugal-Croácia tem início marcado para as 19h45 na Luz e será o regresso à competição de duas seleções que estiveram no Euro’2024. Portugal conquistou o título em 2019 e a Croácia foi finalista vencido na última edição, em 2023.